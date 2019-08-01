Рядом с границей Латвии обнаружили два российских бомбардировщика

Истребители воздушно-патрульной миссии НАТО заметили недалеко от государственной границы Латвии два российских бомбардировщика. Об этом сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в твиттере.

В замеченных российских самолетах идентифицировали бомбардировщики модели Су-24.

"1 августа патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем неподалеку от территориальных вод Латвии два российских самолета Су-24", - указано в сообщении.

Напомним, российский бомбардировщик в конце июля также был замечен над Японским морем. Он два раза нарушил воздушное пространство этой страны. В связи с этим, 23 июля власти Японии выразили протест Москве в связи с нарушением их воздушного пространства. В адрес Южной Кореи тоже звучал протест – за ее стрельбу.