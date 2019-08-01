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В парламент Японии избрались двое депутатов с тяжелой инвалидностью

Двое законодателей почти полностью парализованы и передвигаются на инвалидных колясках.

Фото: EPA/UPG

В заседании парламента Японии впервые участвовали двое недавно избранных депутатов с тяжелыми формами инвалидности - 61-летний Ясухико Фунаго и 58-летняя Эйко Кимура. Как отмечает BBC News, оба прикованы к инвалидным коляскам и почти полностью парализованы.

Оба депутата были избраны в верхнуюю палату парламента по итогам выборов 21 июля, они представляют партию "Рэйва Синсэнгуми", одна из задач которой - помогать тем категориям граждан, права которых ущемляются в традиционном обществе.

Фунаго болен боковым амиотрофическим склерозом, он парализован и может разговаривать только через компьютер и с помощью ассистента. У Кимуры паралич с младенчества, сейчас она владеет только правой рукой. Оба используют укрупненные версии инвалидных кресел на колесах и оба нуждаются в постоянном присутствии помощников.

С 28 июля в здании парламента начали обустройство их рабочих мест и инфраструктуры для доступа в зал пленарных заседаний. Их места в зале определили в заднем ряду рядом с выходом, для этого оттуда демонтировали лишние кресла. Их оборудовали розетками для зарядки кресел и медицинского оборудования.

Сообщается, что в последний раз в парламенте приспосабливали место для депутата с ослабленным зрением, чтобы он мог читать документы на шрифте Брайля.

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