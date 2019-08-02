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В столице Хорватии застрелили семью из 6 человек

Подозреваемый покончил с собой во время задержания.

В столице Хорватии застрелили семью из 6 человек
Фото: vijesti.hrt.hr/Marin Tironi

В столице Хорватии, Загребе, вечером 1 августа были убиты шесть человек - члены одной семьи. Об этом сообщило местное издание Agerpress.

По данным СМИ, среди погибших - двое мужчин, три женщины и ребенок. Еще один ребенок выжил, его забрали для осмотра медики.

Трагедия произошла около 21.30 по местному времени. Полицию вызвали местные жители, услышавшие выстрелы. По данным местных СМИ, подозреваемый - мужчина, который сбежал с места убийства. Полицейские якобы разыскивают бывшего мужа одной из погибших женщин.

"Полиции о случившемся сообщили местные жители, которые услышали выстрелы. Тела шести человек были обнаружены на месте", - заявили правоохранители.

Розыски подозреваемого длились всю ночь, около 4 утра местные СМИ сообщили, что мужчина покончил с собой при задержании.

Напомним, в Румынии министр внутренних дел подал в отставку на шестой день работы, после общественного скандала в связи с жестоким убийством двух несовершеннолетних девушек. Министр заявил, что уходит, чтобы не порочить честь профессии

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