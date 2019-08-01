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Парламент Черногории отказался легализировать однополые браки

Оппозиционные депутаты не поддержали инициативу.

Парламент Черногории отказался легализировать однополые браки
Фото: EPA/UPG

Парламент Черногории не смог принять законопроект о легализации однополых браков, потому что против этого проголосовали депутаты меньших партий правящей коалиции, представляющие этнические меньшинства

Об этом сообщает Balkan Insight.

Согласно сообщению, законопроект поддержали депутаты от главной правящей Демократической партии социалистов, социал-демократы и депутаты Либеральной партии. В то же время представители партий этнических меньшинств, которые являются частью правящей коалиции (Боснийская партия, BS, Хорватская гражданская инициатива, HGI и албанская Forca), выступили против.

Согласно проекту, однополые пары признаются законными супругами, но не имеют таких же прав, как традиционные супружеские пары. Таким супругам не разрешат усыновлять детей, однополые пары также не будут признаны семьей.

Черногория впервые пыталась легализовать однополые союзы в 2014 году, но эта попытка тоже провалилась.

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