В Бангкоке произошла серия взрывов, ранены четыре человека

В столице Таиланда, Бангкоке, произошла серия небольших взрывов, пострадали по меньшей мере четверо людей. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Сообщается о шести взрывах небольшой интенсивности. Инцидент произошел сегодня утром - рядом с пригородной железнодорожной станцией BTS Chong Nonsi, в правительственном комплексе на севере города и на одной из самых загруженных дорог Бангкока - Rama 9.

Среди пострадавших - двое дворников, которые работали на Rama 9. Один из них получил легкие травмы, другой госпитализирован.

По подозрению в подготовке взрывов задержаны два челвоека. Премьер-министр страны Прают Чан-оч заявил, что отслеживает ситуацию и ужесточит меры безопасности в стране.

Позже полиця обнаружила еще два устройства: они самодельные, размером с теннисный мяч, и не могли нанести серьезного ущерба. В то же время инцидент имеет существенное значение для международных отношений, так как в городе находятся с визитом министры иностранных дел Великобритании, США, Китая и России.

Напомним, ранее в Гонконге полиция изъяла рекордную партию взрывчатки. Обнаруженные материалы использовались в нескольких терактах в Европе.