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В США произошла третья за сутки массовая стрельба

Сообщается о семи раненых в парке Чикаго.

В США произошла третья за сутки массовая стрельба
Фото: nbcchicago.com

Семь человек получили ранения в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США).

NBC Chicago со ссылкой на заявление местной полиции сообщает, что инцидент произошел ночью с субботы на воскресенье в одном из парков в центре города.

Выстрелы были произведены из машины марки Chevrolet Camaro, которая проезжала мимо парка.

В общей сложности пострадали семь человек, их госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как критическое.

Среди пострадавших четыре мужчины и три женщины, их возраст варьируется от 20 до 25 лет.

Стрелявших разыскивают.

Напомним, что это уже третье вооруженное нападение в США за последние сутки. Ранее стрельба произошла в американском городе Дейтон, штат Огайо. Полицейские заявили о 10 погибших и 26 пострадавших.

Ранее 21-летний мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart в Эль Пасо, штата Техас, где были убиты 20 человек и еще 26 человек получили ранения.

Несколько дней назад в Калифорнии 19-летний парень открыл стрельбу на гастрономическом фестивале. Его жертвами стали три человека, еще 12 были ранены. Убийца застрелился.

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