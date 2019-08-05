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В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам

Сейчас талибы фактически контролируют половину территории страны.

В Афганистане полицейский убил семерых коллег и сбежал к талибам
Фото: picture alliance/YAN ZHONGHUA

В южной провинции Афганистана Кандагар полицейский открыл огонь по своим коллегам, в результате погибли по меньшей мере семеро человек.

Об этом сообщили местные чиновники, а талибы взяли ответственность за нападение, передает "Радио Свобода".

Представитель властей провинции Джамал Насер Барекзай рассказал, что нападающий скрылся с места стрельбы. Расследование продолжается.

В движении "Талибан" заявили, что злоумышленник присоединился к талибам.

Отмечается, что это нападение является было последним из серии так называемых "инсайдерских атак", когда полицейский или военный стреляет по сотрудникам афганских сил безопасности или иностранных военнослужащих, дислоцированных в Афганистане. Сейчас талибы фактически контролируют половину территории страны и осуществляют почти ежедневные нападения.

Напомним, в конце июля на западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека.

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