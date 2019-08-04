Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций

В Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах.

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам Захаровой, дипломатические сотрудники и государственные СМИ нарушили правила в связи с освещением несанкционированных акций в Москве.

В связи с этим МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне.

Она отметила, что американское посольство в России "активнейшим образом" было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Претензии к германской стороне связаны с публикацией телеканалом Deutsche Welle призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

Напомним, в Москве более двух недель продолжаются массовые выступления с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. 3 августа акцию провели в формате прогулки по Бульварному кольцу. Сообщалось, что на разгоне акции в центре Москвы заметили командира "Беркута" Сергея Кусюка.

По данным российского правозащитного портала ОВД-инфо, количество задержанных на акции "Вернем себе право на выборы" в центре Москвы в субботу, 3 августа, превысило 1000.

В то же время, российский Интерфакс сообщает о том, что в субботу, 3 августа, на акции было задержано более 50 несовершеннолетних. Пять человек были госпитализированы.