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Над горящим складом боеприпасов в Сибири закрыли воздушное пространство

Радиус запрета расширили с 20 до 30 километров от эпицентра взрывов.

Над горящим складом боеприпасов в Сибири закрыли воздушное пространство
Фото: Скриншот видео

Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от горящих складов с артиллерийскими снарядами в Красноярском крае. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Сначала воздушное пространство закрыли в радиусе 20 км от эпицентра взрывов, но уже через пару часов расширили запретную зону.

К моменту начала пожара в опасной зоне находились два пассажирских самолета, они преодолели участок без повреждений и продолжили движение по маршрутам.

Сообщается также, что количество пострадавших возросло - по данным местных СМИ, пострадали не менее 5 человек. Информацию о гибели военного в российском Минобороны опровергли.

Напомним, сегодня днем на одном из складов воинской части вблизи Каменки в Красноярском крае России произошел пожар в хранилище пороховых зарядов к боеприпасам. В зоне бедствия идет эвакуация жителей.

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