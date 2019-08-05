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Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за год

С ноября число еженедельных рейсов из Украины возрастет до 113.

Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за год
Фото: facebook/Міністерство інфраструктури України

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair с ноября 2019 запустит 23 новых направления и увеличит количество еженедельных рейсов из Украины до 113.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

В частности, количество рейсов из Киева выросло на 42 рейса в неделю, появилось 14 новых направлений полета.

Из Одессы самолеты компании теперь будут летать в 6 новых направлениях. Еженедельно Ryanair будет отправлять из Одессы по 13 рейсов.

В то же время из Харькова появились перелеты в 3 направлениях. Еженедельно будет осуществляться по 6 рейсов.

Фото: mtu.gov.ua

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