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Американская Frontera оспорила результаты конкурса СРП на украинском шельфе

Ответчиками выступают Межведомственная комиссия по СРП и Минэнергетики Украины.

Американская Frontera оспорила результаты конкурса СРП на украинском шельфе

Компания Frontera Resources (США, Хьюстон) 1 августа оспорила в Окружном административном суде результаты конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на ОАСК.

Frontera Resources заявила обеспечительные меры, до подачи иска по сути. Ответчиками выступают Межведомственная комиссия по СРП и Минэнергетики Украины. В дело вовлечены также Кабинет министров и другие участники конкурса - Trident Acquisitions Corp и "Укрнефтебурение".

Frontera Resources была инициатором проведения СРП-конкурса по участку "Дельфин", но проиграла его.

Frontera Resources Corporation основана в США в 1996 году. Компания занимается разведкой и добычей газа и нефти. В 2016 году она подписала меморандумы о сотрудничестве с "Укргаздобычей" и учредила представительство в Украине. Основные активы компании сосредоточены в Грузии.

12 апреля 2019 года украинское правительство объявило конкурс на разработку участка "Дельфин" сроком на 50 лет. Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по 12 участкам на суше. Заявки подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнефтебурение".

CEO и один из акционеров американской Trident Acquisitions Corp. Илья Пономарев 26 июля сообщил, что межведомственная комиссия признала возглавляемую им компанию победителем конкурса. Окончательное решение должен утвердить Кабинет министров.

27 июля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о намерении предложить правительству рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку этого участка. Его инициативу поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Напомним, что в 2012 году провела конкурс на заключение соглашения о разделе продукции по Скифскому участку на шельфе Черного моря, его победителем стал консорциум во главе с ExxonMobil Exploration and Production Ukraine B.V. (40%, оператор), Shell (35%), австрийской OMV в лице румынской "дочки" Petrom (15%) и НАК "Надра Украины" (10%).

Добыча так и не началась из-за российской оккупации Крыма.

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