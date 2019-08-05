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Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"

После подорожания электроэнергии предприятиям не хватает средств.

Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"

Украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" допускает, что уже с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды из-за нехватки средств на оплату электроэнергии по тарифу предприятий.

Об этом заявила вице-президент ассоциации Ольга Бабий, сообщает пресс-служба ассоциации.

"Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить расходы на электроэнергию. Если же ситуация не будет решена путем законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Прекращение водоснабжения и водоотведения будет иметь непредсказуемые техногенные и экологические последствия для городов Украины", - отметила Ольга Бабий.

Если вопрос не будет решен комплексно до октября, отключение водоканалов от электричества приведет также к невозможности осуществлять теплоснабжение в населенных пунктах страны.

"НКРЭКУ регулирует деятельность 100 водоканалов Украины. Но увеличив тариф на электроэнергию, регулятор не поднял тарифы на водоснабжение и водоотведение. Поэтому только за июль водоканалы понесли убытки в размере около 200 млн гривен", - сказала Бабий.

Основная причина подорожания - установление нового тарифа на передачу электроэнергии, который был увеличен с 6 до 37 копеек за кВт, то есть почти на 600%.

По ее мнению, у водоканалов должна быть возможность покупать дешевую электроэнергию или тариф надо поднять на 20% - это компенсирует затраты на электроэнергию и заработную плату.

Ассоциация "Укрводоканалэкология" обратилась в прокуратуру, Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Администрацию президента и Кабинет министров с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.

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