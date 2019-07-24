Коммунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что в столице планируется строительство, которое несет угрозу работе Деснянской водопроводной станции.

Об этом собщается на сайте "Киевводоканала".

"Киевводоканал глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции. Сам ковш тоже расположен в районе 300 метров от участка, что является нонсенсом и противоречит действующим санитарным правилам и нормам", - говорится в сообщении.

Фото: vodokanal.kiev.ua

"Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянский водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города", - подчеркивается в сообщении.

Зона водоснабжения Деснянской водопроводной станции обозначена на карте розовым цветом.

"Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству, а также примет все возможные в рамках действующего законодательства меры для сохранения целостности и охраны объектов инфраструктуры Деснянского водопроводной станции.

Напомним, в 2017 году в Киеве застройщик забетонировал канализацию в районе ж/д вокзала.