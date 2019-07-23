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В Донецкой области протестуют из-за возможных фальсификаций на выборах

Наблюдатели обнаружили различия в цифрах в протоколах комиссий.

В Донецкой области протестуют из-за возможных фальсификаций на выборах
Фото: dn.npu.gov.ua

В городе Покровск в Донецкой области со вчерашнего дня жители устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Из-за этого также не работает избирательная комиссия. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Донецкой области, а также в организации «Опора».

Фото: dn.npu.gov.ua

В округе №50 с центром в городе Покровск произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. В то время на улице активисты уже установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.

Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории окружной избирательной комиссии. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

Фото: dn.npu.gov.ua

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

Фото: dn.npu.gov.ua

По уголовным производствам продолжаются следственные действия.

Фото: dn.npu.gov.ua

Напомним, сегодня полиция открыла уголовное дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в селе Гута в Киевской области. Наблюдатель «Опоры» заметил, что члены УИК заполняли протоколы о подсчете голосов сидя в машине возле окружной комиссии в Мироновке. Более того, специальные пакеты для протоколов не были использованы и лежали в авто, где сидела комиссия.

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