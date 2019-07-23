В Донецкой области протестуют из-за возможных фальсификаций на выборах

В городе Покровск в Донецкой области со вчерашнего дня жители устроили протестную акцию из-за возможных нарушений во время выборов. Из-за этого также не работает избирательная комиссия. Об этом сообщается в пресс-центре Нацполиции Донецкой области, а также в организации «Опора».
В округе №50 с центром в городе Покровск произошли столкновения после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий. В то время на улице активисты уже установили несколько палаток и принесли шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций.
Полиция обеспечивает публичную безопасность на территории окружной избирательной комиссии. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.
По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).
По уголовным производствам продолжаются следственные действия.
Напомним, сегодня полиция открыла уголовное дело по факту подсчета голосов вне территории избирательного участка в селе Гута в Киевской области. Наблюдатель «Опоры» заметил, что члены УИК заполняли протоколы о подсчете голосов сидя в машине возле окружной комиссии в Мироновке. Более того, специальные пакеты для протоколов не были использованы и лежали в авто, где сидела комиссия.