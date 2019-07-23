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С начала суток боевики один раз нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

С начала суток боевики один раз нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины соблюдают устойчивый режим прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку населенного пункта Луганское.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала бессрочное "хлебное перемирие" с 21 июля. В первый день затишья боевики совершили один обстрел, 22 июля режим прекращения огня соблюдался.

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