Также бойцы сдали зачет по тактической медицине.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе состоялись соревнования среди пулеметчиков, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

"Основная цель соревнований - проверить уровень полевой выучки бойцов, усовершенствовать их теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач", - отметили в штабе.

Участники соревновались в нескольких номинациях: испытание физических кондиций, тактические действия обслуживающего в обороне, при попадании в засаду, а также в наступлении. Каждая номинация включала в себя отдельные упражнения по результатам которых определялись лучшие расчеты.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Кроме того, военнослужащие сдали зачет по тактической медицине. В частности, нужно было быстро наложить жгут-турникет и эвакуировать "раненого" с поля боя.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала бессрочное "хлебное перемирие" на Донбассе с 21 июля. В первый день затишья боевики совершили один обстрел, 22 июля режим прекращения огня соблюдался.

Во вторник, 23 июля, боевики один раз нарушили "хлебное перемирие". Также стало известно, что они готовятся к развертыванию артиллерийских систем