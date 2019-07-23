В Киеве мужчина пытался утопить незнакомую пенсионерку в Русановском канале (обновлено)

Его задержали полицейские и отправили в больницу для обследования.

В Киеве мужчина пытался утопить 60-летнюю женщину, которая купалась в Русановском канале. С места происшествия он скрылся, но через несколько часов его задержали правоохранители.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

К правоохранителям обратилась 60-летняя женщина, которая рассказала, что плавала в водоеме, в то время, когда к ней приблизился незнакомец и начал топить. Женщине удалось спастись, а злоумышленник скрылся.

"Получив приметы подозреваемого, мы начали оперативно-розыскные мероприятия. Через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории района. Им оказался 29-летний уроженец Днепропетровской области, ранее он проблем с законом не имел", - рассказал начальник Днепровского отделения полиции Александр Кузьмин.

Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя неадекватно, после чего его госпитализировали для обследования.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство). В рамках производства назначен ряд экспертиз, в том числе - для установления, находился ли мужчина под действием наркотических или иных веществ в момент нападения.

Обновление. В прокуратуре Киева уточнили, что задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно - в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений, а также рассказали детали инцидента.

"19 июля примерно в 06:30 подозреваемый во время пробежки у Русановского канала увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в водоем и начал целенаправленно плыть к потерпевшей. Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха около 1 минуты. Когда женщине удалось вынырнуть на поверхность, она начала просить его остановиться. Однако, мужчина продолжил нажимать обеими руками на голову потерпевшей, вследствие чего последняя вновь оказалась под поверхностью воды. Чтобы спаслись, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от подозреваемого на несколько метров. Оказавшись на безопасном расстоянии, женщина вынырнула на поверхность воды и отплыла к противоположному берегу", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Подозреваемого через несколько часов задержали полицейские возле станции метро "Левобережная". Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно.

Напомним, в водоемах Украины с начала года утонули более 600 человек.