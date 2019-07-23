В центре Киева полностью возобновили электроснабжение

ДТЭК "Киевские электросети" возобновил подачу электроэнергии потребителям Печерского района столицы после аварии. Электроснабжение полностью восстановлено более чем на 20 улицах центральной части Киева.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Энергетики вернули свет для более 100 учреждений и около 40 жилых домов Печерска. Обесточивание центральной части Киева было вызвано аварией. Вопреки сообщениям в СМИ, здания Кабинета Министров и Верховной Рады Украины не были отключены", - говорится в сообщении.
В ДТЭК "Киевские электросети" отмечают, что аварию спровоцировали земельные работы, которые проводились третьими лицами на территории завода "Арсенал".
Вопреки процедурам и инструкциям, без согласования с диспетчерами ДТЭК "Киевские электросети" сотрудники завода "Арсенал" обесточили линию. В результате подстанция "Арсенальная" (также находится на территории завода), к которой подключены потребители Печерского района Киева, была обесточена.
На месте происшествия аварийные бригады компании приступили к ликвидации последствий аварии. Сейчас абоненты центральных улиц столицы переведены на резервные источники питания.