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В центре Киева полностью возобновили электроснабжение

Вопреки сообщениям в СМИ, здания Кабмина и Рады не были отключены от электричества.

В центре Киева полностью возобновили электроснабжение
Фото: 134.su

ДТЭК "Киевские электросети" возобновил подачу электроэнергии потребителям Печерского района столицы после аварии. Электроснабжение полностью восстановлено более чем на 20 улицах центральной части Киева.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Энергетики вернули свет для более 100 учреждений и около 40 жилых домов Печерска. Обесточивание центральной части Киева было вызвано аварией. Вопреки сообщениям в СМИ, здания Кабинета Министров и Верховной Рады Украины не были отключены", - говорится в сообщении.

В ДТЭК "Киевские электросети" отмечают, что аварию спровоцировали земельные работы, которые проводились третьими лицами на территории завода "Арсенал".

Вопреки процедурам и инструкциям, без согласования с диспетчерами ДТЭК "Киевские электросети" сотрудники завода "Арсенал" обесточили линию. В результате подстанция "Арсенальная" (также находится на территории завода), к которой подключены потребители Печерского района Киева, была обесточена.

На месте происшествия аварийные бригады компании приступили к ликвидации последствий аварии. Сейчас абоненты центральных улиц столицы переведены на резервные источники питания.

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