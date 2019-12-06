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Ryanair намерен закрыть два рейса из Украины из-за задержки поставок Boeing 737 MAX

Рейсы в Стокгольм и Нюрнберг прекратятся с 28 марта 2020 года.

Ryanair намерен закрыть два рейса из Украины из-за задержки поставок Boeing 737 MAX
Фото: corporate.ryanair.com

Крупнейший лоукост-авиаперевозчик Европы компания Ryanair намерен закрыть рейсы из Украины в Стокгольм (Швеция) и Нюрнберг (Германия) с 28 марта 2020 года.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании и данных системы бронирования.

Так, в системе бронирования отсутствуют билеты по указанным направлениям после 27 марта.

В ответ на запрос Українських Новин о причине отмены рейсов пресс-служба Ryanair сообщила, что компания закрывает свои авиабазы в Стокгольме и Нюрнберге в марте, где сейчас базируются 4 и 2 самолета соответственно. Это связано с тем, что компания Boeing задерживает поставки самолетов Boeing 737 MAX.

"Мы сожалеем об этих двух закрытиях баз и незначительном сокращении мощностей на других базах, что связано исключительно с дальнейшими задержками с доставкой наших самолетов Boeing MAX", - прокомментировал главный исполнительный директор авиакомпании Эдди Уилсон.

Также Ryanair намерен сократить пропускную способность на ряде других существующих баз на период летной навигации-2020, и на данный момент ведет переговоры с сотрудниками, профсоюзами и аэропортами.

Отмечается, что авиакомпания получит к лету 2020 года 10 новых самолетов вместо необходимых 20.

В результате ожидается, что запланированный пассажиропоток в 2020/2021 финансовом году сократится с 157 млн пассажиров до 156 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем".

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Источник: "Українські новини"
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