Гуцульская брынза стала названием-брендом

Об этом говорится на фейсбук-странице "Географические указания в Украине".
Брынза была зарегистрирована в специальном государственном реестре 11 ноября 2019 года.
Географическое указание – это обозначение, фигурирующее на товарах, которые происходят из определенного географического региона и обладают свойствами, репутацией или характерными особенностями, обусловленными преимущественно местом их происхождения.
В сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о защите географических названий товаров.