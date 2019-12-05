Китайцы покупают 49,9% акций украинской биржи ПФТС

В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР.

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) намерена купить пакет АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,90003%.

Об этом говорится в сообщении биржи в системе раскрытия информации НКЦБФР.

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет разрешил BOCE войти в капитал ПФТС. Тогда сообщалось, что китайцы могут купить более 25% акций биржи.

Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке.

Bohai Commodity - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета Тяньцзиня, КНР.

В июне 2017 года Bohai Commodity купила украинский госбанк УБРР.