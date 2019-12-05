​НБУ: нынешняя макроэкономическая ситуация - лучшая за время независимости

Сологуб уверен, что достигнутый баланс будет "фундаментальным, а не краткосрочным".

Национальный банк считает нынешнюю макроэкономическую ситуацию лучшей за время независимости Украины.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфаксу-Украина".

"В Украине никогда еще не было такой нормальной макроэкономической ситуации, как сейчас. Выше темпы экономического роста были, инфляция была ниже, но лучшей общей комплексной макроэкономической картинки не было", - сказал он.

Сологуб отметил, что в 2005-2007 годах были высокие темпы роста ВВП, но при этом дефицит текущего счета "разрывало даже при тех ценах на commodities, которые тогда росли, как дурные".

При Януковиче резервы достигали 40 млрд долларов, но и дефицит текущего счета составлял почти 9% от ВВП.

"Сейчас таких макроэкономических дисбалансов нет. Мы очень тщательно за этим смотрим. Например, за 10 месяцев дефицит текущего счета платёжного баланса составил $3,4 млрд. В прошлом году было $4,1 млрд. Так как экономика растет, в процентах к ВВП результат еще лучше: дефицит составит 2,8% ВВП, тогда как в прошлом года было 3,9% ВВП", - сказал Сологуб.

Он добавил, что считает этот баланс "фундаментальным, а не краткосрочным".

Напомним, что в ноябре 2019 года Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Украины. Согласно новой оценке, в этом году экономика увеличится не на 2,7%, как прогнозировали раньше, а на 3,6%.

В 2020-2021 годах экономический рост ускорится до 3,7% и 4,2% при условии проведения необходимых реформ. В старом прогнозе назывались цифры 3,4% и 3,8%.

Запуск рынка земли может ускорить рост ВВП Украины еще на 0,5-1,5 п.п. в год в течение ближайших лет.