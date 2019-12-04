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Бывший гендиректор HarvEast и "Мрии" станет и.о. главы ГПЗКУ

Чернявский создавал агрохолдинг Ахметова и выводил из дефолта холдинг Гуты.

Бывший гендиректор HarvEast и "Мрии" станет и.о. главы ГПЗКУ
Фото: пресс-служба Мрии

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение исполняющего обязанности главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, эту должность получит известный топ-менеджер Саймон Чернявский.

В 2015-2019 годах Чернявский был гендиректором агрохолдинга "Мрия". Он возглавил компанию после дефолта, а ушел после продажи саудовской корпорации Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic).

В 2011-2015 годах он управлял агрохолдингом HarvEast Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, что ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно компания насчитывает 55 подразделений-филиалов. На мощностях корпорации можно хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

В последние два года компанией руководила Ирина Марченко.

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