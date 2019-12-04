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"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд

Ожидаемая дата вынесения решения - 25 февраля 2020.

"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд
Фото: facebook/Новое Время

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко позитивно оценил слушания в Амстердаме о принудительном взыскании с российского "Газпрома" $3 млрд в исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом Витренко написал у себя на фейсбуке.

"Закончили слушания в Амстердаме о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража. Напомню, за этим решением Газпром сейчас нам должен заплатить около 3 млрд. долларов", - подчеркнул Витренко.

Поскольку слушания прошли успешно для украинской стороны, теперь ожидается положительное решения суда, позволяющее приступить к реализации активов Газпрома, которые "Нафтогаз" до этого арестовал.

"Суд определил ожидаемую дату вынесения решения - 25 февраля 2020", - добавил Витренко.

Напомним, в декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа в Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Кроме того, с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

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