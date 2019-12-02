Транзитная стратегия или пустые разговоры

Фото: предоставлено Екатериной Одарченко

О чем говорили?

Во время заседания было представлено несколько докладов от генерального директора “Борисполя” Павла Рябикина, президента “Международных украинских авиалиний” Евгения Дыхне и представителей “Украэроруху”. Также присутствовали представители Министерства Инфраструктуры, госавиаслужбы и других украинских авиакомпаний, в частности, Azur и SkyUp.

В целом представленная тема транзитной стратегии не нова. Очевидно, что Украина транзитная страна в виду её выгодного географического положения. И если Шёлковый путь мы уже потеряли (он действует через Беларусь), то в авиации ещё не всё потеряно.

Ситуация ныне следующая. Сейчас нас окружает четыре аэропорта (Минск, Варшава, Стамбул, Москва), где развита хабовая модель. Если мы не наладим транзит, то через Украину просто никто не будет летать.

Кто должен развивать отрасль?

В целом, конечно, есть некоторая скептика к “Борисполю” и “МАУ”, тем не менее их вложения в бюджет достаточно солидные (порядка 40 млн. долларов в казну). Перевозка 8 миллионов пассажиров в и огромное количество рабочих мест. По сути, именно “Борисполь” и “МАУ” сейчас держат потенциал отрасли.

Реализация транзитного потенциала - это первостепенная задача правительства, украинских компаний и украинского бизнеса. Никто из иностранцев не будет вместо нас развивать “Борисполь” или аеропорт Львов.

Совладелец «МАУ» Арон Майберг презентовал необходимые меры для развития области и конкурентноспособности области.

Фото: предоставлено Екатериной Одарченко

В чем заключается проблема?

В данных момент МАУ сокращает рейсы. Они просто не выгодные. Из-за облетов России, по мнению экспертов, на один только рейс в Пекин уходит порядка 30 тысяч долларов дополнительных расходов. В Грузии и на Кипре в таком случае действует компенсация облетов. Украинским же компаниям просто нету смысла летать. Второе и самое важное - у нас существует акциз на авиатопливо, которого давно уже нет в странах ЕС. Кстати, об этом рассказал сам Дыхне.

На заседании исполнительный директор Украинской Авиатранспортной Ассоциации Николай Щербина презентовал ряд документов - законопроекты для развито отрасли. В том числе регуляторные акты гармонизированные с Директивами ЕС о снятии акциза. Он обозначил, что эти документы уже несколько раз передавались в МИУ. Но никакой реакции проявлено не было.

Что именно передала авиационная отрасль и Щербина в профильный комитет ВР? Инда с заседания

Реакция депутатов...

Депутаты проявляли мало интереса и понимания. Если депутаты Бондарь и Скичко ещё проявляли интерес к дискуссии, то коментарии ресторатора Тищенко выглядели откровенно смешно и несущественно, как и неприкрытое хамство ряда других. Собрались обсудить реализацию транспортного потенциала, а услышали одни только замечания про билеты и кофе в аэропорту (вопрос, который вообще-то нужно адресовать владельцу площади, которая сдается в аренду).

В-общем, пока пессимистично. Я являюсь последователем идеи транспортного хаба, так как у нас для этого есть все возможное. В своё время, 4 года назад, мы уже инициировали подобную дискуссию, ещё с Омеляном. Теперь, видимо, придется всё делать сначала.