Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Полиция нашла священника, который пропал в Киевской области
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Спасатели предупредили о сильном снеге на большей части Украины
Война иллюзий
Война иллюзий
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
ГлавнаяБлогиБлог Катерины Одарченко

Транзитная стратегия или пустые разговоры

28 ноября произошло выездное заседание комитета ВР в Борисполе. Конечно темы касались комплексного вопроса транспортной стратегии, в частности авиации.

Фото: предоставлено Екатериной Одарченко

О чем говорили?

Во время заседания было представлено несколько докладов от генерального директора “Борисполя” Павла Рябикина, президента “Международных украинских авиалиний” Евгения Дыхне и представителей “Украэроруху”. Также присутствовали представители Министерства Инфраструктуры, госавиаслужбы и других украинских авиакомпаний, в частности, Azur и SkyUp.

В целом представленная тема транзитной стратегии не нова. Очевидно, что Украина транзитная страна в виду её выгодного географического положения. И если Шёлковый путь мы уже потеряли (он действует через Беларусь), то в авиации ещё не всё потеряно.

Ситуация ныне следующая. Сейчас нас окружает четыре аэропорта (Минск, Варшава, Стамбул, Москва), где развита хабовая модель. Если мы не наладим транзит, то через Украину просто никто не будет летать.

Кто должен развивать отрасль?

В целом, конечно, есть некоторая скептика к “Борисполю” и “МАУ”, тем не менее их вложения в бюджет достаточно солидные (порядка 40 млн. долларов в казну). Перевозка 8 миллионов пассажиров в и огромное количество рабочих мест. По сути, именно “Борисполь” и “МАУ” сейчас держат потенциал отрасли.

Реализация транзитного потенциала - это первостепенная задача правительства, украинских компаний и украинского бизнеса. Никто из иностранцев не будет вместо нас развивать “Борисполь” или аеропорт Львов.

Совладелец «МАУ» Арон Майберг презентовал необходимые меры для развития области и конкурентноспособности области.

Фото: предоставлено Екатериной Одарченко

В чем заключается проблема?

В данных момент МАУ сокращает рейсы. Они просто не выгодные. Из-за облетов России, по мнению экспертов, на один только рейс в Пекин уходит порядка 30 тысяч долларов дополнительных расходов. В Грузии и на Кипре в таком случае действует компенсация облетов. Украинским же компаниям просто нету смысла летать. Второе и самое важное - у нас существует акциз на авиатопливо, которого давно уже нет в странах ЕС. Кстати, об этом рассказал сам Дыхне.

На заседании исполнительный директор Украинской Авиатранспортной Ассоциации Николай Щербина презентовал ряд документов - законопроекты для развито отрасли. В том числе регуляторные акты гармонизированные с Директивами ЕС о снятии акциза. Он обозначил, что эти документы уже несколько раз передавались в МИУ. Но никакой реакции проявлено не было.

Что именно передала авиационная отрасль и Щербина в профильный комитет ВР? Инда с заседания

Реакция депутатов...

Депутаты проявляли мало интереса и понимания. Если депутаты Бондарь и Скичко ещё проявляли интерес к дискуссии, то коментарии ресторатора Тищенко выглядели откровенно смешно и несущественно, как и неприкрытое хамство ряда других. Собрались обсудить реализацию транспортного потенциала, а услышали одни только замечания про билеты и кофе в аэропорту (вопрос, который вообще-то нужно адресовать владельцу площади, которая сдается в аренду).

В-общем, пока пессимистично. Я являюсь последователем идеи транспортного хаба, так как у нас для этого есть все возможное. В своё время, 4 года назад, мы уже инициировали подобную дискуссию, ещё с Омеляном. Теперь, видимо, придется всё делать сначала.

Катерина Одарченко Катерина Одарченко , Политтехнолог, партнер компании «SIC Group Ukrainе», президент Института демократии и развития “PolitA”
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также