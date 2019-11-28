Уроки демократії

Нещодавно ми з колегами їздили у Вашингтон, де зустрічалися з Групою дружби з Україною. До групи, яку самі американці називають «кокус» (caucus), входять понад 30 конгресменів. Вони переймаються долею нашої країни і готові допомагати нам. До речі, Група дружби з Україною чи не найбільша в Конгресі. І, мені здається, це багато про що говорить.

Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

Головний результат зустрічі – домовленість про ознайомчий візит українських депутатів до США, який преса вже встигла охрестити «американським Трускавцем». Але це не зовсім Трускавець – і справа не лише в географії.

Літнє навчання на карпатському курорті проводила партія «Слуга Народу» виключно для своїх членів і виключно за свій рахунок. Американці ж запрошують депутатів від усіх фракцій. Єдина умова – це мають бути нардепи-новачки, вперше обрані до Верховної Ради. Тобто до Америки полетять понад 300 парламентарів.

Візит відбудеться в межах програми Open World, яку фінансує власне Конгрес. Це називається legislative diplomacy – обмін інформацією напряму, без посередників. Підкреслюю: не тренінг чи майстер-клас, а саме обмін інформацією. Як використати отриману інформацію – кожен депутат вирішуватиме сам.

У конгресменів є чому навчитися. США мають досвід парламентаризму довжиною два століття. За 10 днів депутати встигнуть побувати не тільки у Вашингтоні. Програма передбачає візит до столиці певного штату, де нам покажуть, як місцева влада співпрацює з федеральною.

Навіщо це американцям? Чим їм цікава Україна?

Звісно ж, до кокусу входять політики, які мають пряме відношення до України. Наприклад, у сенатора від штату Меріленд мама – українка. А співголова кокусу Марсі Каптур вперше побувала в Україні ще за радянських часів, у 1974 році.

Але таких меншість. Для решти Україна – це певний символ. Країна, яка наполегливо бореться за демократію попри всі перешкоди. Крім того, американці мають надію, що Україна стане певним ключиком, який відкриє двері в демократію для сусідніх країн. Якщо сусіди побачать поруч із собою вільну процвітаючу державу, це сприятиме демократичним настроям серед їхнього населення.

Тема демократії у США – не порожній звук. Головна суть, яку вкладають американці в це поняття – не сам факт вільного голосування на виборах, а наявність незалежних інституцій влади, робота яких не залежить від результатів виборів.

Америка постійно живе у виборах. Палата представників переобирається що два роки. Закінчується одна кампанія, і вже незабаром починається інша. Також що два роки переобирається третина сенаторів. При цьому успішні популярні політики можуть тримати свої посади десятиріччями. Наприклад, вже згадана Марсі Каптур свого часу стала першою конгресвумен від штату Огайо – і відтоді постійно переобирається вже 37 років!

Але прибічники будь-якої з політичних сил знають: хто б не виграв вибори, державні інституції працюватимуть на благо громадян. Саме для цього ми й робимо перезавантаження влади в Україні. Наше завдання – створити стабільно працюючі інституції, які не залежатимуть від прізвищ їхніх очільників.

Коли ми летимо у подорож літаком надійної авіакомпанії, ми не з’ясовуємо прізвище пілота і не вивчаємо біографії бортпровідників. Таким надійним літаком має стати і українська влада. І саме цей досвід я хочу запозичити в «американському Трускавці».