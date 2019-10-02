Конгрессмены США обвинили Помпео в препятствовании расследованию "украинского дела"

Лидеры трех комитетов Палаты представителей Конгресса США обвинили госсекретаря Майка Помпео в запугивании свидетелей и заявили, что это незаконно и "будет представлять собой доказательство обструкции". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление конгрессменов.

С соответствующим заявлением выступили глава комитета по иностранным делам Элиот Энгель, комитета по разведке Адам Шифф и комитета по надзору Элайджа Каммингс.

Конгрессмены предупредили, что действия госсекретаря будут рассматриваться как препятствование расследованию, которое инициировала Палата представителей с целью принятия решения об импичменте президенту.

"Любые попытки запугать свидетелей, в том числе сотрудников госдепартамента, или помешать им дать показания в Конгрессе, являются незаконными и будут представлять собой доказательство препятствования расследованию по делу об импичменте", - подчеркивается в заявлении.

Он также заявили, что и сам Помпею может стать свидетелем, если будет подтверждено, что он присутствовал во время телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, содержание которого стало поводом для расследования.

Напомним, телефонный разговор Зеленского с Трампом стал поводом для начала процедуры импичмента американского президента. Трампа подозревают в том, что он попросил Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена, сына одного из главных его соперников на выборах в 2020 году.

Опубликованная расшифровка разговора была не дословной, а составленаной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

1 октября сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео мог быть среди чиновников администрации, которые слушали телефонный разговор Зеленского и Трампа.