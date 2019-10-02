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МИД РФ позитивно оценил согласование "формулы Штайнмайера"

В России надеются на "соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей".

МИД РФ позитивно оценил согласование "формулы Штайнмайера"
Фото: EPA/UPG

В Министерстве иностранных дел России положительно оценили согласование так называемой "формулы Штайнмайера" на переговорах в Минске.

Об этом заявила спикер российского МИДа Мария Захарова.

"Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей", - написала она в фейсбуке.

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера". По его словам, "формула" заключается в варианте урегулирования конфликта на Донбассе путем предоставления сначала временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем - после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории - предоставления постоянного особого статуса этим территориям.

Вместе с тем Зеленский пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".

В Берлине согласование "формулы Штайнмайера" сочли прогрессом.

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