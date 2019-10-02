Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера"
Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
Известный антипрививочник претендует на пост замминистра здравоохранения
Известный антипрививочник претендует на пост замминистра здравоохранения
Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
Законодавство про освіту старшокласників варте особливої уваги
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
По приглашению Зеленского в Киев приехал актер Том Круз
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
​Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома"
ГлавнаяПолитика

Премьер Эстонии назвал план украинских реформ "впечатляющим"

Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

Премьер Эстонии назвал план украинских реформ "впечатляющим"
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Юри Ратас позвонил вступившему в должность в конце августа украинскому коллеге Алексею Гончаруку, чтобы подтвердить, что Эстония продолжает поддерживать реформы, проводимые Украиной, ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой", – сказал Ратас.

По словам Ратаса, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве е-государства и сфере административного управления.

Ратас заверил Гончарука, что Эстония продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и в заключение пригласил украинского премьер-министра посетить Эстонию.

Сообщается, президент Украины Владимир Зеленский что прибудет в Таллинн с визитом уже этой осенью.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также