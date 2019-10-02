Премьер Эстонии назвал план украинских реформ "впечатляющим"

Премьер-министр Юри Ратас позвонил вступившему в должность в конце августа украинскому коллеге Алексею Гончаруку, чтобы подтвердить, что Эстония продолжает поддерживать реформы, проводимые Украиной, ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой", – сказал Ратас.

По словам Ратаса, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве е-государства и сфере административного управления.

Ратас заверил Гончарука, что Эстония продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и в заключение пригласил украинского премьер-министра посетить Эстонию.

Сообщается, президент Украины Владимир Зеленский что прибудет в Таллинн с визитом уже этой осенью.