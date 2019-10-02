Президент Владимир Зеленский утром 2 октября пришел на встречу с фракцией "Слуги народа", она состоится в Верховной Раде.

Об этом сообщили источники LB.ua.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил нардепам из своей фракции, что перед ними Зеленский встретится с главами парламентских фракций.

В связи с приходом Зеленского открытие заседания Верховной Рады пришлось задержать.

Фото: Анна Стешенко

Вице-спикер Руслан Стефанчук вышел в президиум после 10:00, когда по плану должно начинаться утреннее заседание, сообщив, что оно откладывается. "На правах объявления, сообщаю, что по техническим причинам, мы откладываем начало заседания", - сказал он.

Депутаты из "Слуги народы" начали заходить в зал только в 10:45. Тогда же в президиуме также появился спикер Дмитрий Разумков. Он является представителем команды Зеленского, но формально не входит во фракцию.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

По данным LB.ua, на встречу с фракцией пришел не только Зеленский, но и глава Офиса президента Андрей Богдан. Президент убеждал депутатов в том, что "формула Штайнмайера" не угрожает территориальной целостности, а выборы будут проведены только после вывода российских войск с Донбасса.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков "ДНР" и "ЛНР" согласовали имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.