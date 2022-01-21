Книжковий бум в Україні: як розвивати ринок після «ковідної тисячі»

В Україні сьогодні справжній книжковий бум. 35% від отриманої «ковідної тисячі» люди витрачають саме на книжки. Як на мене, це чудова тенденція, коли вперше за багато років читання стає масовим.

Фото: надано Видавництвом Старого Лева

Про книжкові новинки пишуть у соцмережах, дарують одне одному на свята, обговорюють за кавою. Програма «єПідтримка» подарувала оптимістичний настрій та можливість зростання для книговидавців.

За даними Мінекономіки, українці вже витратили понад 1 млрд грн з отриманих за вакцинацію коштів. І найбільше припадає саме на книгарні – 361 млн грн. Тоді як кінотеатри отримали 300 млн грн, театри та концертні майданчики – 138 млн грн.

Не будьмо ідеалістами – такий попит на книжки спричиняють обставини. Кожен із нас добре розуміє, що, можливо, якби населення мало вибір, кошти витрачалися на продукти харчування, алкоголь та тютюн. Поки що статистика не дуже радісна – за рік українці витрачають на книги 800 млн грн, тоді як на тютюн – майже 31 млрд грн, а на алкоголь трохи менше як 60 млрд грн. Різниця просто колосальна!

Але інколи саме у непрості часи може народитися щось дійсно чудове. «єПідтримка» – перший важливий крок на шляху перетворення українців на читаючу націю, проте шлях цей тривалий і непростий. Маємо сьогодні низку проблем українських видавництв. Це і невеликий вибір новинок, малі тиражі та нестача книгарень у містах. Проте нові реалії потребують нових креативних рішень існуючих викликів, над чим видавці та держава мають працювати у тандемі.

То що ж має зробити найближчим часом Верховна Рада для підтримки тенденції читання? На сьогодні маємо низку важливих законопроєктів, ухвалення яких допоможе розвитку книговидавництва в Україні.

- Субсидіювання оренди. Я є співавторкою законопроєкту № 6287, що передбачає відшкодування з державного бюджету оренди приміщень під книгарні. Це наразі досить болюча тема, адже прохідне місце завжди коштує недешево, що може бути непід’ємним для невеличкого книжкового магазину.

Ми плануємо надавати субсидію, розмір якої коливатиметься залежно від вартості оренди квадратного метра приміщення та його розміру. Це європейська практика.

Сума отриманої компенсації залежатиме від трьох основних факторів: вартості квадратного метру, розміру приміщення та населеного пункту, де магазин буде розташовуватися.

Також хочемо закріпити норму про надання сертифікату на придбання книг, що видаватимуть разом зі свідоцтвом про народження, та 14-річним українцям при отриманні паспорта. Для гарної книжки ніколи не рано.

- Піратству – бій! Разом із колегами напрацювали законопроєкт для посилення захисту прав інтелектуальної власності. На сьогодні електронне піратство, за різними оцінками, дорівнює 90%, що просто вбиває всі можливості українським видавцям розвиватися та випускати книги в електронних форматах. Друковане піратство займає вже понад 30% ринку. Звісно, що обираючи бестселери відомих українських видавництв, читач навіть не розуміє, що купує піратську копію. Переважає низька ціна. Також «піратами» масово тиражуються російські книжки. Контрафакт «вбиває» продажі українських книжок.

Ми хочемо зробити становище тих, хто заробляє на крадіжці інтелектуального продукту, максимально невигідним – вони будуть змушені виплачувати окрім прямого збитку ще й упущену вигоду, моральну шкоду та віддати незаконно отриманий дохід.

Важливо також, що цей законопроєкт – вимога Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

- Законопроєкти №№ 5238 та 5239 мають забезпечити податкові та митні стимули, а саме звільнити видавництва та поліграфічні підприємства від сплати ПДВ та мита на імпорт поліграфічного обладнання.

Також ми пропонуємо ввести пільги на сплату податку на прибуток. Але за чіткої умови: сума, яку мали сплатити, йде на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розробку й впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книг.

- Наші бібліотеки вже давно потребують змін. Законопроєкт № 5002, що реформує цю сферу, вже ухвалений у першому читанні та доопрацьований до другого. В ньому є низка запобіжників від хаотичного закриття бібліотек, а також передбачене надання можливості спеціалізованим бібліотекам, наприклад для дітей та юнацтва, обслуговувати й інших користувачів.

Також ми створюємо умови для формування сучасної бібліотечної мережі, Національної електронної бібліотеки та запроваджуємо економічні стимули й соціальні гарантії для залучення до роботи у бібліотечній сфері освічених, ініціативних та креативних фахівців. Окремо прописані різні види матеріальної допомоги та доплати за вислугу років і сумлінну працю. Хороші кадри просто необхідно заохочувати.

- Стратегія промоції читання – системний документ, до розробки якого я також долучилася, розрахований на чотири роки – до 2025-го включно, і має бути затверджений урядом. Фактично ми формуємо державну політику підтримки й розвитку читання. Створюється нова екосистема навколо читання – вигідні та комфортні умови роботи для видавництв, книгарень і всіх організацій у цій сфері.

Вірю, що 2022 рік для України буде роком книги. І чудовий стимул, що надала нам «єПідтримка», стане лише першим кроком на цьому шляху. До речі, якщо ви з якихось причин плануєте відмовитися від отримання коштів за вакцинацію – не поспішайте. Ви можете підтримати найближчу бібліотеку або бібліотеки військових частин у межах проєкту «Військо читає», оновивши трохи їхні книжкові фонди. Так придбані вами книжки прочитає багато людей, і ви зможете підтримати українських видавців, авторів, ілюстраторів, редакторів, які, повірте, дуже для нас стараються.