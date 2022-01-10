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Українці вже отримали 6,4 млрд грн за вакцинацію

Найчастіше купують книжки і квитки в кіно.

Українці вже отримали 6,4 млрд грн за вакцинацію
Фото: itc.ua

Понад 6,7 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання "ковідної тисячі" в рамках програми "єПідтримка". За три тижні дії програми громадянам виплачено майже 6,4 млрд грн, і вони уже витратили більше мільярда гривень.

Про це свідчать дані Міністерства економіки.

За видами витрат найпопулярнішими стали:

  • книжкові магазини – 361 млн грн;
  • кінотеатри – 300 млн грн;
  • театри, концерти та розважальні послуги – 138 млн грн
  • залізничні та авіа пасажирські перевезення – 134 млн грн;
  • спорт – 90 млн грн.

Міністерство заявило, що у другій половині січня програму "єПідтримка" розширять, і українці, старші за 60 років, зможуть витратити свою тисячу на придбання ліків.

Поки що отримання грошей відбуватиметься виключно через "Дію", але у другому чи третьому кварталі буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм. Люди без смартфонів також зможуть подати звернення на отримання допомоги, але яким чином - поки що невідомо.

Нагадаємо, що програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала з 19 грудня, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше. В її рамках громадяни мають змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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