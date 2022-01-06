Знижку на газ отримають 6,8 тис. виробників соціальних продуктів

Їм продаватимуть газ внутрішнього видобування з націнкою не більше 25%.

Міністерство аграрної політики та продовольства включило до списку підприємств, які зможуть отримати газ зі знижкою, 6803 компанії.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Перед Новим роком уряд вирішив обмежити ціну на газ для виробників низки соціально значущих продуктів: пшеничного борошна, молока, хліба і батонів, яєць, курятини та соняшникової олії. Їм продаватимуть газ внутрішнього видобування з націнкою не більше 25%.

Для цього газовидобувні компанії будуть змушені до кінця квітня продавати 20% свого газу на біржі. За оцінкою Міністерства економіки, у січні цей обсяг становитиме близько 80 мільйонів кубометрів.

5 січня Мінагрополітики затвердило та облікувало на своєму сайті перелік підприємств, які зможуть претендувати на його отримання. "Цей наказ дасть змогу виробникам не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти", - заявило міністерство.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу.

Ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

Підприємства низки галузей харчової промисловості України заявили, що через високі ціни будуть змушені згортати виробництво.