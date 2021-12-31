Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Зеленський встановив терміни військового призову у 2022 році
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Сергій Рахманін: «За своєю вдачею я радше патологоанатом, ніж унікальний діагност»
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
Марченко звільнив двох радників, які взяли участь у зустрічі з нападником на журналістів "Схем"
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
Авіаудари або масштабне вторгнення: аналітики США описали можливі сценарії Путіна щодо України
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
Українець Поляков погодився продати свою частку в Firefly Aerospace через заклик уряду США
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
ПВК «РПЦ»: Московський патріархат відкриває парафії в Африці. Це помста за визнання ПЦУ
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
Кабмін ухвалив план дій щодо вибору місця перебування на випадок воєнного стану
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів

Приватні добувні компанії будуть змушені частину газу продавати на УЕБ.

Кабмін обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для виробників низки соціально значущих продуктів: пшеничного борошна, молока жирністю 2,5% (у плівці), житньо-пшеничного хліба, яєць (категорії С1), курячих тушок, батонів та соняшникової олії.

Про це повідомляється в постанові №1435 від 30 грудня.

Вона передбачає, що до 30 квітня 2022 року постачальницько-збутова надбавка до ціни газу власного видобутку, який постачається таким підприємствами, не може перевищувати 24%, а торговельна - 1%.

При цьому постановою №1433 уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії до кінця квітня продавати 20% свого видобутку на Українській енергобіржі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу. Крім того, уряд хоче обмежити націнку на низку соціальних та харчових продуктів, щоб стримати зростання їх ціни. 

Ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

Підприємства низки галузей харчової промисловості України заявили, що через високі ціни будуть змушені згортати виробництво.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також