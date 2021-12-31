Кабмін обмежив ціну на газ для виробників соціальних продуктів

Кабінет міністрів обмежив ціну на газ для виробників низки соціально значущих продуктів: пшеничного борошна, молока жирністю 2,5% (у плівці), житньо-пшеничного хліба, яєць (категорії С1), курячих тушок, батонів та соняшникової олії.

Про це повідомляється в постанові №1435 від 30 грудня.

Вона передбачає, що до 30 квітня 2022 року постачальницько-збутова надбавка до ціни газу власного видобутку, який постачається таким підприємствами, не може перевищувати 24%, а торговельна - 1%.

При цьому постановою №1433 уряд зобов'язав приватні газовидобувні компанії до кінця квітня продавати 20% свого видобутку на Українській енергобіржі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд планує розробити "механізми підтримки", щоб стримати збільшення цін на хліб, які ростуть у зв'язку зі стрімким подорожчанням газу. Крім того, уряд хоче обмежити націнку на низку соціальних та харчових продуктів, щоб стримати зростання їх ціни.

Ринкова ціна на газ в Європі у кінці грудня 2021 року виросла до 70 гривень за кубометр через зниження поставок зі сторони Росії. 21 грудня ціна на газ в Європі вперше в історії перевищила позначку в 2000 доларів за тисячу кубометрів. На піку ціна на хабі в Нідерландах доходила до 2200 доларів. Стрибок цін також був пов'язаний зі скороченням вітрогенерації в Німеччині.

Підприємства низки галузей харчової промисловості України заявили, що через високі ціни будуть змушені згортати виробництво.