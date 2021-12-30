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Мінінфраструктури призначило капітанів морських портів

Посади капітанів зайняли люди з відповідною кваліфікацією та авторитетом у галузі.

Мінінфраструктури призначило капітанів морських портів
Фото: www.engine-market.ua

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков призначив капітанів морських портів України. Служба капітана морського порту є ключовим інститутом, що здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства в морських портах та на підходах до них, інформує пресслужба Мінінфраструктури.

За словами глави відомства, посади капітанів зайняли люди з відповідною кваліфікацією та авторитетом у галузі.

"Усі вони – капітани далекого плавання, що мають досвід у судноводінні, управлінні безпечною експлуатацією морських суден. Більшість із них вже займали аналогічні посади капітанів морських портів", – розповів Олександр Кубраков.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства призначено:

  • капітаном морських портів "Рені", "Ізмаїл" та "Усть-Дунайський" – Рижила Андрія Валентиновича (капітана далекого плавання з 2009 року, капітана морського порту "Усть-Дунайський" з 2015 по 2019 рік);
  • капітаном морських портів "Чорноморськ" та "Білгород-Дністровський" – Нестеренка Олега Анатолійовича (капітана далекого плавання з 2010 року, морського лоцмана в Чорноморському та Білгород-Дністровському морських портах з 2018 року);
  • капітаном морського порту "Одеса" – Антонова Олександра Олексійовича (капітана далекого плавання з 1993 року, капітана Одеського морського порту з 2004 по 2019 рік та з 2020 року);
  • капітаном морського порту "Південний" – Компанійця Володимира Георгійовича (капітана далекого плавання з 1999 року, першого заступника капітана Іллічівського морського порту з 2009 по 2019 рік);
  • капітаном морських портів "Миколаїв" та "Ольвія" – Орла Івана Гнатовича (капітана далекого плавання з 1995 року, капітана Керченського морського рибного порту з 2012 по 2013 рік, капітана морського порту "Ольвія" з 2016 по 2019 рік);
  • капітаном морських портів "Херсон" і "Скадовськ" – Грибовода Сергія Даниловича (капітана далекого плавання з 2011 року, начальника портового нагляду Служби капітана Херсонського морського порту у 2018 році);
  • капітаном морських портів "Маріуполь" та "Бердянськ" – Устименка Олексія Григоровича (капітана далекого плавання з 2016 року).

Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту затверджено наказом Міністерства інфраструктури №621 від 17 листопада 2021 року. Документ визначає порядок призначення, звільнення з посади, підпорядкування капітана морського порту, його повноваження, права, функції, кваліфікаційні вимоги та відповідальність.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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