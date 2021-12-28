​Окупаційна влада Криму віддасть порти в Феодосії і Керчі у федеральну власність Росії

Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу Феодосійського та Керченського морських портів у федеральну власність Росі.

Про це він сказав на пресконференції в вівторок, 28 грудня.

"Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної кількості, трудового колективу і таке інше", - цитує Аксьонова видання "Кримінформ".

Після російської окупації Криму в 2014 році на території півострову було створено унітарне підприємство "Кримські морські порти" на базі портів Євпаторії, Керчі, Феодосії та Ялти, які раніше були українськими держпідприємствами.

У відповідь Україна закрила порти на території Криму та Севастополя для міжнародного судноплавства. Вони також потрапили під міжнародний санкційний режим, тому їх робота сильно обмежена.

У кінці грудня 2021 року Аксьонов заявив, що наступного року Росія планує збільшити перевалку в Кримських портах за рахунок збільшення товарообігу з Сирією, яка визнала Крим російським, та розвитку морського сполучення з Далеким Сходом.