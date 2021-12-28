Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива заявив, що Україна має бути частиною єдиної союзної держави з Росією і РФ через вісім років прийшла забрати її.

Таку заяву Кива виголосив в ефірі російського пропагандистського політичного токшоу на телеканалі "Росія 1".

"Сьогодні, через 10 років, Росія почала диктувати умови та заявляти про свої права. Про права на ту територію, яка, як я вважаю, має перебувати в одному союзі. Нашому слов'янському союзі. Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а за вісім років ви прийшли за всім", – сказав нардеп Кива.

Пропагандистка Кремля Ольга Скабеєва вирішила уточнити, чи Кива, бува, не переїхав до Росії.

На що нардеп уточнив, що говорить не про Росію, а про слов'янські народи, "які мають об'єднатися та протистояти Заходу".

"Сьогодні Україна справді колонізована. І сьогодні дії України це лише дії колонізаторів, які використовують її як затравку, як витратний матеріал, як ресурс. І сьогодні справді Росія може відіграти ключову роль у майбутньому моєї країни", – резюмував Кива.

Нагадаємо, в листопаді голова МВС Денис Монастирський позбавив нардепа Киву права на нагородну зброю за "негідну поведінку". Здані нардепом пістолети передали бійцям, які захищають Україну.

15 жовтня 2021 року Кива оприлюднив відео, на якому він з автоматом в руках заявив, що є лідером "антифашистського руху", стріляє з автомата у повітря на тлі феєрверку. Кива пояснив, що так він святкує загибель Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбив радянський агент КДБ Богдан Сташинський. Після цього проти Киви відкрили кримінальну справу за стрілянину з автомата.

Після того, як голова МВС видав наказ про позбавлення Киви нагородної зброї, нардеп заявив, що його позбавили звання кандидата наук.

Міносвіти уточнили, що не позбавляло Киву ступеня кандидата наук, бо й не присуджувало.