Експрезидент заявив, що не буде узгоджувати графік з Зеленським.

Депутат Верховної Ради, п'ятий президент України Петро Порошенко пообіцяв повернутися з-за кордону після Нового року.

Про це він сказав у записаному в Польщі інтерв'ю "5 каналу", яке покажуть в вівторок, 28 грудня.

"В першій половині січні я точно, - відповідно до свого графіка, який я не збираюся узгоджувати з Зеленським, - повернуся до України і дам відповіді на всі питання і щодо державної зради, і щодо фінансування тероризму", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку, коли він поїхав за кордон, повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних "ЛНР" та "ДНР підприємств. Внаслідок цих дій тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень на окуповані території.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.