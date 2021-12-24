Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ №676/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

"Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат - вагомі досягнення та розвиток", - сказав Зеленський, вручаючи Синєгубову службове посвідчення.

Синєгубов, зі свого боку, зазначив, що розуміє, яка велика відповідальність очікує його на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

"Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Олександра Скакуна 11 серпня.

Перед цим Зеленський звільнив з поста голови Харківської ОДА Айну Тимчук згідно з поданою нею заявою.

Цю посаду вона обіймала менше року - з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років вона працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

У кінці липня 2021 року харківський журналістський проєкт "Кнопки.Харків" випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.