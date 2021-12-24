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Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської ОДА

Іншим указом президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський призначив Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ №676/2021 оприлюднений на сайті голови держави.

"Призначити Синєгубова Олега Васильовича головою Харківської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

Іншим указом №675/2021 президент звільнив Олександра Скакуна від тимчасового виконання обов'язків голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави зазначив, що, працюючи головою Полтавської ОДА, Синєгубов зміг налагодити ефективну роботу в облдержадміністрації та досягти чималих результатів у регіоні.

"Сподіваюся, на Харківщину чекають не менш помітні зміни і як результат - вагомі досягнення та розвиток", - сказав Зеленський, вручаючи Синєгубову службове посвідчення.

Синєгубов, зі свого боку, зазначив, що розуміє, яка велика відповідальність очікує його на цій посаді, і запевнив, що докладе зусиль для якісних змін у Харківській області.

"Я ознайомлений із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Олександра Скакуна 11 серпня.

Перед цим Зеленський звільнив з поста голови Харківської ОДА Айну Тимчук згідно з поданою нею заявою.

Цю посаду вона обіймала менше року - з 27 листопада 2020 року. Перед тим кілька років вона працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. У 2010-2014 роках була заступницею Харківського міського голови.

У кінці липня 2021 року харківський журналістський проєкт "Кнопки.Харків" випустив відео, в якому стверджується, що Тимчук з колишнім чоловіком начебто вела бізнес в окупованому Криму.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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