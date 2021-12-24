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Україна повідомила підозру міністру транспорту Росії

Чиновник до 2020 року очолював "Аерофлот", який літає до Криму.

Україна повідомила підозру міністру транспорту Росії
Фото: stratigos.ru

Служба безпеки України повідомила підозру чинному міністру транспорту Росії Віталію Савельєву та одному з його заступників.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Савельєв у 2009 - 2020 роках працював генеральним директором російської авіакомпанії "Аерофлот".

СБУ порахувала, що з квітня 2014 року по листопад 2020 року "Аерофлот" під керівництвом Савельєва незаконно здійснив більше 34 тисячі авіарейсів до окупованого Криму. Рейси відбувалися всупереч нормам міжнародного права та повітряного права України, оскільки аеропорт "Сімферополь" закрито для виконання польотів з 2014 року.

Таким чином державний кордон України незаконно перетнули щонайменше 329 тисяч осіб.

У зв'язку з цим Савельєву, який входить до вищої ради путінської партії "Єдина Росія", інкримінують ч.3 ст.332 Кримінального кодексу - організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Другим підозрюваним, очевидно, є його заступник Кирило Богданов, який у 2009-2020 роках також працював в "Аерофлоті" заступником гендиректора з інформаційних технологій.

Нагадаємо, що Україна заочно арештувала 249 російських літаків, які використовувались для виконання рейсів до окупованого Криму.

Ще одним членом російського уряду, який має в Україні статус підозрюваного, є міністр оборони Сергій Шойгу. Він підозрюється  вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України у зв'язку з війною на Донбасі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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