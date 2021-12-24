Кулеба заявив про бажання України долучитись до консультацій про "гарантії безпеки" Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про бажання України долучитись до консультацій з приводу так званих "гарантій безпеки", які Росія вимагає від США та НАТО.

Про це він повідомив у твіттері.

"Першою і головною темою розмови США, ЄС чи НАТО з Росією має бути завершення міжнародного збройного конфлікту в Європі, агресії РФ проти України. Питання євроатлантичної безпеки нині вирішується в Україні, тому Україна має брати участь у безпекових консультаціях на цю тему", - написав міністр.

Напередодні Кулеба провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, під час якої теж піднімалось це питання.

Міністр заявив, що у Брюсселі згодні з тим, що "рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом - за участі ЄС".

Нагадаємо, на початку цього тижня помічниця державного секретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрі розказала, що переговори з Росією можуть початися у січні. За словами президента Росії Володимира Путіна, місцем для переговорів з американською стороною може стати швейцарське місто Женева.

Головна вимога Росії - зупинити розширення НАТО на схід та відкликати обіцянку Україні та Грузії про надання членства.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що альянс не ухвалюватиме жодних рішень, які б забороняли Україні вступ до НАТО.