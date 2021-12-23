Порошенко закликав мобілізувати світ на підтримку України після висловлювань Путіна про НАТО

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає параноєю висловлювання Володимира Путіна про розширення НАТО і заперечення права України стати членом Альянсу. Про це він написав у Facebook.

«Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів», – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без «параноїдальних страхів» сусідських держав.

«Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у «своїй столиці» має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї», – вважає Порошенко.

«А людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба», – резюмував він.