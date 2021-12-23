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Порошенко закликав мобілізувати світ на підтримку України після висловлювань Путіна про НАТО

Слова російського президента лідер "Євросолідарності" вважає параноєю.

Порошенко закликав мобілізувати світ на підтримку України після висловлювань Путіна про НАТО
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає параноєю висловлювання Володимира Путіна про розширення НАТО і заперечення права України стати членом Альянсу. Про це він написав у Facebook.

«Хочу нагадати, що межі сучасних держав і націй визначаються не дивно трактованою історією, археологією і психіатрією, а міжнародним правом і недоторканістю кордонів», – наголосив Порошенко.

Він також нагадав, що участь у військових і політичних союзах визначається суверенними державами і цими союзами, точно без «параноїдальних страхів» сусідських держав.

«Українським дипломатам треба якнайшвидше вибиратися з Гути, і кожен у «своїй столиці» має повною мірою використати черговий камінг-аут Путіна із небезпечними випадами на адресу України для мобілізації світу на нашу підтримку — від санкцій до зброї», – вважає Порошенко.

«А людині, яка виконує обов’язки Президента — охолонути, прийти до тями і замість того, щоби множити внутрішні конфлікти і поділи, об’єднати суспільство і політикум для оборони країни. Бо воює не з тим, не за те і не там, де треба», – резюмував він.

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