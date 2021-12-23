Депутати Європарламенту оприлюднили заяву щодо підозри Порошенку

Вони закликали Київ утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя.

Депутати Європейського парламенту закликали українську владу утримуватися від політичних переслідувань і вибіркового правосуддя, як за часів Віктора Януковича.

Відповідну заяву щодо підозри п'ятому президенту Петру Порошенку було оприлюднено в четвер, 23 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми рішуче закликаємо компетентні органи України утримуватися від можливого політично вмотивованого переслідування і уникати навіть натяків на повернення до відомих у минулому практик вибіркового правосуддя і політично мотивованих переслідувань у країні, яка прагне європейської інтеграції і, зокрема, перебуває у процесі впровадження всеосяжної реформи судової системи, що має сприяти безперечному застосуванню верховенства права без сумнівів щодо політичного впливу", - йдеться в заяві.

Депутати висловлюють сподівання, що українські правоохоронні органи, зокрема Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора, "не стануть знаряддям боротьби з політичними опонентами нинішньої влади шляхом висунення обвинувачень у "державній зраді" та "фінансуванні тероризму".

"Ми очікуємо належного процесу і незалежності, неупередженості судової влади, справедливості та прозорості судових процедур", - зазначається в заяві.

Євродепутати наголосили, що будь-які політичні розбіжності мають вирішуватися шляхом відкритих політичних дебатів і виборів, а не шляхом вибіркового правосуддя.

"Ми закликаємо українську владу реалізувати європейський вибір України та невпинно залишатися на безкомпромісному шляху судової реформи", - йдеться в документі.

У Європарламенті також зазначають, що всі українці повинні об'єднатися в умовах скупчення російських військових на українських кордонах і агресивних заяв керівництва РФ проти України.

"Ми продовжуємо твердо стояти на підтримці України та її народу на основі солідарності, твердої підтримки, відданості та дружніх порад", - наголошують парламентарії.

Документ підписали шість євродепутатів із Литви, Польщі та Німеччини, його направлено на розгляд генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій, міністру юстиції Денису Малюсьці, главі Офісу президента Андрію Єрмаку, голові комітету Верховної Ради з питань інтеграції в ЄС Іванні Климпуш-Цинцадзе та співголові комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Вадиму Галайчуку.

Нагадаємо, підозра Порошенку в "вугільній справі" була підписана цього понеділка. Особисто в руки він її не отримав, бо знаходиться з візитом у Польщі. Політик обіцяє повернутися в середині січня.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Раніше віцемаршалок польського Сенату Міхал Камінський застеріг українську владу від переслідувань Порошенка. У посольстві США заявили, що "уважно стежать за справою проти колишнього президента". Аналогічну заяву зробили в посольстві Канади.