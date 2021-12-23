У США схвалили таблетки виробництва Pfizer від ковіду, які вже замовила Україна

"Паксловід" на 88% знижує ризик госпіталізації та смерті в дорослих, які перебувають у групі ризику COVID-19.

Таблетки "Паксловід" компанії Pfizer схвалені управлінням контролю якості харчових продуктів і медикаментів США.

За повідомленням АР, громадяни США, які захворіли на COVID-19, зможуть лікуватися "Паксловідом" удома, щоб уникнути важкої форми хвороби. Розробники препарату заявили, що він, ймовірно, також ефективний проти нового штаму омікрон.

"Паксловід" схвалили у США на основі проміжних результатів клінічних випробувань, які засвідчили, що він на 88% знижує ризик госпіталізації та смерті в дорослих, які перебувають у групі ризику COVID-19. За результатами другої фази випробувань, число госпіталізацій хворих на ковід, які лікувалися цим препаратом, зменшилося у 6,7 раза, а летальних випадків не було взагалі.

Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) дозволило використовувати препарат дорослим і дітям від 12 років (вагою не менш як 40 кілограмів), які мають позитивний тест на коронавірус. "Паксловір" радять приймати протягом п’яти днів після підтвердження діагнозу.

Наголошується, що таблетки продають виключно за рецептом лікаря, вони не можуть бути заміною вакцинації або використовуватися для профілактики COVID-19.

Як повідомляли в середині грудня, Україна замовила у Pfizer таблетки від COVID-19. Законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.