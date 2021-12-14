Pfizer заявила про 90%-ву ефективність її таблеток від COVID-19

Компанія Pfizer Inc (PFE.N) заявила, що остаточний аналіз її противірусної таблетки від COVID-19 показав майже 90%-ву ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком. Останні лабораторні дані свідчать, що препарат дієвий і проти нового штаму коронавірусу омікрон.

Про це повідомляє Reuters.

"Це повідомлення є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у зменшенні госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження", - сказав очільник Pfizer Альберта Бурла.

Клінічні дослідження проводилися на основі даних 1000 осіб. Ніхто з учасників, яких лікували таблетками Pfizer, не помер, у порівнянні з 12 смертями тих, кому давали плацебо.

Pfizer сподівається, що згодом зможе запропонувати таблетки під назвою Paxlovid, щоб люди могли приймати їх удома.

Наразі Pfizer очікує на схвалення ліків Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Нагадаємо, в Україні заражень омікроном поки що не виявляли. Цей варіант коронавірусу з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Окрім того, омікрон поширюється з "феноменальною" швидкістю.

За прогнозами РНБО, штам коронавірусу омікрон може з'явитися в Україні цього тижня.