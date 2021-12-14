Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Pfizer заявила про 90%-ву ефективність її таблеток від COVID-19

Таблетки під назвою Paxlovid дієві і проти омікрону.

Pfizer заявила про 90%-ву ефективність її таблеток від COVID-19
Фото: cnn.iprima.cz

Компанія Pfizer Inc (PFE.N) заявила, що остаточний аналіз її противірусної таблетки від COVID-19 показав майже 90%-ву ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті пацієнтів із високим ризиком. Останні лабораторні дані свідчать, що препарат дієвий і проти нового штаму коронавірусу омікрон.

Про це повідомляє Reuters.

"Це повідомлення є додатковим підтвердженням того, що наш препарат, якщо він буде дозволений або схвалений, може істотно вплинути на життя багатьох людей, оскільки дані додатково підтверджують його ефективність у зменшенні  госпіталізацій та смертності та показують суттєве зниження вірусного навантаження", - сказав очільник Pfizer Альберта Бурла.

Клінічні дослідження проводилися на основі даних 1000 осіб. Ніхто з учасників, яких лікували таблетками Pfizer, не помер, у порівнянні з 12 смертями тих, кому давали плацебо.

Pfizer сподівається, що згодом зможе запропонувати таблетки під назвою Paxlovid, щоб люди могли приймати їх удома.

Наразі Pfizer очікує на схвалення ліків Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

Нагадаємо, в Україні заражень омікроном поки що не виявляли. Цей варіант коронавірусу з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Окрім того, омікрон поширюється з "феноменальною" швидкістю.

За прогнозами РНБО, штам коронавірусу омікрон може з'явитися в Україні цього тижня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також