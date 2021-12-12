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У Києві коронавірус підтвердили у 461 хворого

Померло 12 осіб.

У Києві за суботу, 11 грудня коронавірус підтвердили у 461 хворого, 12 людей померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в Подільському районі – 92, в Оболонському – 71 та в  Дніпровському районі – 68 випадків.

Захворіли минулої доби: 258 жінок віком від 18 до 94 років та 175 чоловіків віком від 18 до 90 років. А також 17 дівчаток від 9 місяців до 16 років і 11 хлопчиків від 1 до 16 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 65 до 87 років та 7 чоловіків від 68 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус та 122 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужало минулої доби 3248 людей. Загалом коронавірус подолав 284 563 мешканці столиці.

“Всього, за період пандемії, в Києві 7862 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 313 135”, – повідомив Кличко.

Нагадаємо, за суботу, 11 грудня в Україні було зафіксовано 5 275 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 238.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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