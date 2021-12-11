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У “жовтій” карантинній зоні є 13 областей та Київ, “помаранчева” – лише Донеччина

10 регіонів є “червоними”.

У “жовтій” карантинній зоні є 13 областей та Київ, “помаранчева” – лише Донеччина
Фото: kharkivoda.gov.ua

Станом на суботу, 11 грудня у “жовтій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу перебувають Київ і 13 областей.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

"Жовті" області: Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Чернівецька.

“Помаранчевою” є Донецька область. 

Решта, 10 регіонів – у “червоній” зоні.

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні діють оновлені карантинні правила, які посилюють вимоги до вакцинації у "жовтій" зоні.

Вони дозволяють працювати лише тим громадським закладам, де всі співробітники мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. Відвідувачі таких закладів також мають бути вакциновані хоча б одною дозою.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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