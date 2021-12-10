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За добу в Україні зафіксували ​​11 327 нових випадків ковіду, 24 456 осіб одужали

442 пацієнти померли.

За добу в Україні зафіксували ​​11 327 нових випадків ковіду, 24 456 осіб одужали
Фото: Київрада

В Україні за минулу добу зафіксовано 11 327 нових випадків коронавірусу COVID-19. Захворіли, зокрема, 1010 дітейта 214 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за долбу 2551 особу; летальних наслідків – 442. Одужали – 24 456 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 543 684 особи, одужало – 3 158 426. Від ускладнень померли 90 343 людини.

Всього було здійснено 16 234 638 ПЛР-тестувань.

За минулу 157 728 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 особи, повністю імунізовані – 100 475. Загалом в Україні вже понад 14 мільйонів осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. В Україні вже 45,2% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення, а 39,4% – пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, в середу, 8 грудня, в Україні підтвердили 12 376 нових випадків ковіду. Подолали хворобу –24 547 людей, 465 пацієнтів з коронавірусом померли.

Національна академія наук вважає, що хвиля COVID-19 в Україні йде на спад, але омікрон може змінити ситуацію.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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