Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Зеленський прокоментував перемовини Байдена із Путіним
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Розкол у РПЦ: чому посварилися єпископи МП
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
Патріарх Варфоломій: «Мрія наших російських братів – керувати світовим православ'ям. Цього ніколи не станеться»
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
«Велике переселення» скасовується: як колишні чиновники повертають собі дачі в Кончі-Заспі
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
СБУ знайшла останки вбитого в 2016 році водія BlaBlaCar Тараса Познякова (уточнено)
Радянський Союз знищили росіяни
Радянський Союз знищили росіяни
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
У ВООЗ заявили, що вакцина Pfizer має ефективність при штамі омікрон
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
В Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
Ярослав Грицак: «Зеленський веде себе, як «перший» Кучма - реставрує систему, проти якої виступали обидва Майдани»
ГоловнаСвіт

​У Словаччині виплатять по 300 євро вакцинованим, старшим 60 років

Спочатку планувалося надавати людям ваучери на 500 євро, які можна використати у певних сферах.

​У Словаччині виплатять по 300 євро вакцинованим, старшим 60 років
Фото: kyivcity.gov.ua

Парламент Словаччини схвалив рішення про виплату до 300 євро вакцинованим від коронавірусу громадянам віком від 60 років.

Про це повідомляє AP.

Ця ініціатива була розроблена міністром фінансів Ігорем Матовичем та має на меті збільшити кількість щеплень. Наразі в країні цей показник є одним з найнижчих у Євросоюзі. Таким чином можна буде розгрузити лікарів.

Спочатку планувалося надавати людям ваучери на 500 євро, які можна було б використати у певних сферах, але проти виступила партія "Свобода та солідарність".

Поки що повний курс вакцинації пройшли 46,5% із 5,5 млн жителів Словаччини.

Нагадаємо, 25 листопада Словаччина запровадила  двотижневий карантин через сплеск COVID-19. Цими днями кількість виявлених випадків хвороби за добу вперше перевищила 10 тис. осіб.

У березні Словаччина купила 200 тис. доз російської вакцини "Супутник V" та отримала першу партію препарату, не чекаючи на його реєстрацію в ЄС. Після цього в уряді країни стався скандал. Дві партії заявили про можливість виходу з владної коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових парламентських виборів.

Коментуючи закупівлю російської вакцини у ЗМІ,  Матович поскаржився на заяви про те, що домовленості з росіянами автоматично означають державну зраду, оскільки він домовився про закупку російськох вакцини, не порадившись із партнерами по коаліції. На запитання журналіста, що він пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну". Однак одразу ж наголосив, що це був жарт. Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав висловлювання словацького прем'єра некоректним і недружнім.  

4 березня голова МЗС Словаччини попросив пробачення за слова свого прем'єра, а пізніше Матович особисто перепросив за невдалий жарт. Однак, наприкінці березня Матович таки пішов у відставку. 12 березня через скандал із закупівлею "Спутника V" подав у відставку і голова МОЗ країни Марек Крайчі.

У квітні Державний інститут по контролю ліків Словаччини заявив, що вакцина "Супутник V", що надійшла в країну, відрізняється від зразків, про які писав науковий журнал The Lancet і які знаходяться на дослідженні в Європейському агентстві з лікарських засобів. У липні Росія викупила у Словаччині 160 тисяч доз вакцини "Супутник V", невикористаних через низький попит.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також