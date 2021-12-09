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США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"

Офіційно імен поки не називають. 

США анонсували нові санкції проти українських корупціонерів: "Ви, напевно, декого впізнаєте"
Крістіна Квін
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

США 9 грудня готуються повідомити про нові санкції проти українських корупціонерів. Про це тимчасова повірена в справах Сполучених Штатів Америки в Україні Крістіна Квін повідомила на конференції "Сім років антикорупційної реформи".

Деталі щодо прізвищ, на яких накладуть санкції, очікуються увечері. 

"Адміністрація Байдена боротьбу з корупцією включила до теми саміту демократичного, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті. Я також хотіла б сказати, що, будь ласка, о 17:30 сьогодні подивіться, дуже важливе оголошення буде. У оголошенні йтиметься про санкції США, які показують нашу рішучість притягувати до відповідальності корумпованих осіб. Ви, напевно, когось із цього списку впізнаєте", – зазначила вона. 

Екснардеп Сергій Лещенко з посиланням на своїх інсайдерів повідомив у Telegram, що мова йде про економічні санкції, які можуть торкнутися "бородатого олігарха", ймовірно – Ігоря Коломойського, та деяких суддів, підозрюваних у корупції. 

Нагадаємо, що перші американські санкції проти Коломойського та його родичів були введені 5 березня. Цей крок унеможливив в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

У серпні минулого року США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти. Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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